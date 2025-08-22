Barış Alper Yılmaz’ın Menajeri Açıklama Yaptı!

GALATASARAY’DA HAREKETLİ SAATLER

Trendyol Süper Lig’e 2’de 2 ile başlayan Galatasaray’da, son iki haftada attığı 3 golle dikkat çeken Barış Alper Yılmaz için hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcusuna Suudi Arabistan’dan NEOM ekiplerinden gelen transfer teklifi reddedildi. Bu olayın ardından milli futbolcu, sosyal medya hesabında dikkat çekici bir “siyah ekran” paylaşımı yaptı.

MENAJERDEN YETKİLİ AÇIKLAMA

Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan, Galatasaray’ın teklifi geri çevirmesinin ardından sosyal medya hesabı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Maldan, Galatasaray Kulübü’nden kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirtti ve açıklamasında, “Son günlerde kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan süreç hakkında yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur.” dedi.

GEÇİMLERİ RAHATSIZ EDEN KONU

Maldan, Barış’a gelen transfer tekliflerinin kulüp yönetimiyle yüz yüze yapılan görüşmelerde iletildiğini, bu süreçte farklı kulüplerden gelen teklifler reddedildiğini aktardı. Ancak, kendilerini asıl rahatsız eden unsurun görüşmelerin üslubu ve yaklaşımı olduğunu vurguladı.

SÖZLERİN TUTULMAMASI

Açıklamasında, Barış’ın son iki transfer döneminde çok önemli teklifler getirdiğini fakat Galatasaray’ın menfaatleri için takımda kalmayı tercih ettiğini belirten Maldan, “Barış’a kulüp yönetimi bu yaz için ‘Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin’ şeklinde söz vermiştir.” ifadelerini kullandı.

Maldan, Barış’ın ve kendisinin haksız bir şekilde hedef gösterilmesine dair eleştirilerini dile getirerek, Galatasaray camiasına ve başkanına son bir mesaj iletti: “Barış’ın son iki maçta Galatasaray’a yaraşır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış’ın da söz hakkı olmalı.”

DURSUN ÖZBEK’TEN DEĞERLENDİRME

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki konularla ilgili açıklama yaptı ve Barış Alper Yılmaz’ın transferiyle ilgili olarak Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM SC’ye transfer iddialarına değindi. Özbek, Barış’ın antrenmanlara katılmamasıyla ilgili bir rapor alacağını belirtti. “Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da büyük.” dedi.

NET CEVAP GİBİ YANIT

Bir gazetecinin, “Barış Alper’in satışına izin vermeyeceksiniz” ifadesine Özbek, “Teşekkür ederim” diyerek yanıt verdi.