Barış Alper Yılmaz Kemerburgaz’da Yatırım Yaptı

İSTANBUL’DA YILDIZ FUTBOLCUDAN LÜKS YATIRIM

Son dönemlerde ünlü isimlerin gözdesi haline gelen Kemerburgaz Göktürk’te, Galatasaray’da forma giyen Barış Alper Yılmaz da yeni bir ev edindi. Gazeteci İbrahim Seten tarafından sağlanan bilgilere göre, genç futbolcu bu lüks konut için 175 milyon lira ödeme gerçekleştirdi.

DEĞERİ 200 MİLYON LİRA OLSA DA

Yılmaz, 200 milyon lira değerindeki bu evde 25 milyon lira indirim almayı da başardı. Bu durum, yetenekli futbolcunun sıkı bir pazarlık süreci yürüttüğünü ortaya koyuyor.

ÇEVRESİ ÜNLÜ İSİMLERLE DOLDU

Barış Alper Yılmaz, yeni adresinde, aynı bölgede yaşayan teknik direktörü Okan Buruk ve takım arkadaşı Victor Osimhen ile komşu olmanın sevincini yaşıyor. Bu durum, Yılmaz’ın sosyal çevresinin de oldukça güçlü olduğunu gösteriyor.