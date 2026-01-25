Barış Alper Yılmaz Müsabaka Öncesi Cezalı Duruma Düştü

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte, sarı kart ceza sınırında bulunan dört futbolcu dikkat çekti. Bu oyuncular arasında Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş yer aldı.

CEZA SINIRINI AŞTI

Karşılaşmanın 68. dakikasında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu durumun ardından cezalı duruma düştü. Barış Alper, ligin 19. haftasında, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Kayserispor ile yapılacak karşılaşmada cezası nedeniyle sahada olamayacak.