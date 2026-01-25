Malatya’da Husumetliler Arasında Bıçaklı Kavga

malatya-da-husumetliler-arasinda-bicakli-kavga

Olay, Tecde Mahallesi’nde İsmet Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. ve A.Ç. ile H.C. arasında husumet kaynaklı bir tartışma yaşandı ve bu tartışma kısa sürede bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

BIÇAKLI KAVGA İKİ KİŞİNİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Kavga sırasında taraflar birbirlerini bıçakla yaralayarak ciddi yaralanmalara yol açtı. Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKE YAŞANIYOR

Yaralı hayvanlardan F.Ç. ile A.Ç.’nin sağlık durumlarının kritik olduğu aktarıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Çöp Konteynerinde Başı Olmayan Kadın Cesedi Bulundu

Şişli'de bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı başsız kadın cesedi bulundu. Olayın ardından polis incelemelerine devam ediyor ve cesedin kimliği tespit ediliyor.
Gündem

Barış Alper Yılmaz Müsabaka Öncesi Cezalı Duruma Düştü

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek maçta forma giyemeyecek.
Gündem

Bafra’da Pirinç Çuvallarının Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Bafra'daki bir un fabrikasında gerçekleşen iş kazasında 48 yaşındaki işçi Hüseyin Torun hayatını kaybetti.
Gündem

Trabzonspor’dan Galatasaray’a Şaşırtan Yanıt Paylaşımı

Trabzonspor, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Christ Inao Oulai ile ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Gündem

Ordu’da Evinde Bulunan Kişinin Ölümü İnceleniyor

Ünye'de yaşayan bir kişi, annesiyle birlikte bulunduğu evde hayatını kaybetti. Olayın detaylarıyla ilgili investigation başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.