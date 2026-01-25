Malatya’da Husumetliler Arasında Bıçaklı Kavga

Olay, Tecde Mahallesi’nde İsmet Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. ve A.Ç. ile H.C. arasında husumet kaynaklı bir tartışma yaşandı ve bu tartışma kısa sürede bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

BIÇAKLI KAVGA İKİ KİŞİNİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Kavga sırasında taraflar birbirlerini bıçakla yaralayarak ciddi yaralanmalara yol açtı. Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKE YAŞANIYOR

Yaralı hayvanlardan F.Ç. ile A.Ç.’nin sağlık durumlarının kritik olduğu aktarıldı.