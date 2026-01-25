Çöp Konteynerinde Başı Olmayan Kadın Cesedi Bulundu

cop-konteynerinde-basi-olmayan-kadin-cesedi-bulundu

Duatepe Mahallesi’nde ŞÜPHELİ BULUNAN CANSIZ BEDEN

Kuyulubağ Sokak’ta kağıt toplayan bir şahsın çöp konteynerinde ceset bulması üzerine hızla bölgeye güvenlik güçleri yönlendirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin bulunduğu sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak giriş çıkışları kontrol altına aldı.

BAŞSIZ CANSIZ BEDEN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yapılan detaylı incelemede, cesedin bir kadına ait olduğu ve baş kısmının bulunmadığı ortaya çıkarıldı. Polis ekipleri, cesedin başının bulunabilmesi amacıyla çevredeki diğer çöp konteynerlerinde de arama çalışmaları gerçekleştirdi.

