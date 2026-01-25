MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Hamas İle Görüşme

MİT BAŞKANI KALIN, HAMAS HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başkanı, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Bu buluşmada, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçiş süreci üzerinde duruldu.

GÖRÜŞMEDE ÖNEMLİ MUTABAKATLAR SAĞLANDI

Görüşme sırasında insani yardımların artırılması, Refah Sınır Kapısı’nın iki yönlü açılması, Gazze Ulusal İdare Komisyonu’nun faaliyete geçişi gibi konularda ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi hususunda görüş birliğine varıldı. Bunun yanı sıra Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın tesisi doğrultusunda bugüne dek sürdürdüğü arabuluculuk ve garantörlük çabalarını takdir ederek, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasındaki Türkiye’nin belirginleşen rolü için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.