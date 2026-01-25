YPG/SDG Yandaşları İngiltere’de Kadınlara Saldırdı

Terör ÖRGÜTÜ YPG/SDG’nin KAYIPLARI EUROPA’DA TARTIŞMALAR BAŞLATTI

YPG/SDG adlı terör örgütünün Suriye’deki güç kaybının ardından birçok Avrupa ülkesinde gerginlikler yaşanmaya başladı. Avrupa, terör örgütünün gerçek yüzüyle karşılaşırken, Suriye’deki gelişmeleri bahane eden örgüt destekçileri İngiltere’de taşkınlıklar çıkardı. YPG/SDG destekçileri, düzenledikleri protestolarda provokatif eylemler gerçekleştirerek bu kez Trafalgar Meydanı’nda toplandı.

PROVOKATİF EYLEMLER VE SALDIRILAR

Gerçekleştirilen eylemin ardından terör örgütü yandaşları, Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu Downing Sokağı’nın girişine doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada bir grup terör destekçisi, bazı vatandaşlara saldırdı. YPG/SDG yandaşları, iki kadına hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulunan taraflar, polis tarafından ayırıldı. Eylem, Downing Sokağı girişinde atılan sloganlarla sona erdi.