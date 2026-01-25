YPG/SDG Yandaşları İngiltere’de Kadınlara Saldırdı

ypg-sdg-yandaslari-ingiltere-de-kadinlara-saldirdi

Terör ÖRGÜTÜ YPG/SDG’nin KAYIPLARI EUROPA’DA TARTIŞMALAR BAŞLATTI

YPG/SDG adlı terör örgütünün Suriye’deki güç kaybının ardından birçok Avrupa ülkesinde gerginlikler yaşanmaya başladı. Avrupa, terör örgütünün gerçek yüzüyle karşılaşırken, Suriye’deki gelişmeleri bahane eden örgüt destekçileri İngiltere’de taşkınlıklar çıkardı. YPG/SDG destekçileri, düzenledikleri protestolarda provokatif eylemler gerçekleştirerek bu kez Trafalgar Meydanı’nda toplandı.

PROVOKATİF EYLEMLER VE SALDIRILAR

Gerçekleştirilen eylemin ardından terör örgütü yandaşları, Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu Downing Sokağı’nın girişine doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada bir grup terör destekçisi, bazı vatandaşlara saldırdı. YPG/SDG yandaşları, iki kadına hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulunan taraflar, polis tarafından ayırıldı. Eylem, Downing Sokağı girişinde atılan sloganlarla sona erdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray Yaser Asprilla ile Anlaşma Sağladı

Galatasaray, Noa Lang transferinin ardından, Yaser Asprilla’yı da eklemek için çalışmalarını hızlandırdı.
Gündem

Nişan Töreninde Karbonmonoksit Zehirlenmesi Meydana Geldi

Malatya'daki bir nişan töreninde karbonmonoksit gazı nedeniyle 46 davetli hastaneye sevk edildi. Olay, düğün salonunda gerçekleşti.
Gündem

El-Aktan Cezaevi’nde 126 Çocuk Kurtarıldı

Suriye güvenlik güçleri, YPG'ye karşı düzenlenen operasyonların sonucunda Rakka'daki El-Aktan Cezaevi'nde tutulan 126 çocuğu serbest bıraktıklarını açıkladı.
Gündem

Meloni’den Trump’a Tepki: NATO’ya Saygı Bekliyoruz

Giorgia Meloni, Donald Trump'ın NATO müttefiklerinin Afganistan'daki görevlerini eleştiren ifadelerini "şaşkınlık verici ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
Gündem

MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Hamas İle Görüşme

İstanbul'da gerçekleşen toplantıda, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Başkanı Halil Hayye ile bir araya geldi; Türkiye'nin rolü için teşekkürler iletildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.