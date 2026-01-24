Bartholomeos: Heybeliada Ruhban Okulu için İyimser Beklentiler Var

FENER RUM PATRİĞİ BARTOLOMEOS’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili bazı sorunlar bulunduğunu ancak önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade ederek gerekli siyasi iradenin mevcut olduğunu vurguladı.

Bir Yunan medyasına verdiği röportajda, “Heybeliada Ruhban Okulu’nun yakın zamanda yeniden açılmasına dair somut emareler bulunduğunu düşünüyor musunuz ve Türk makamlarıyla olan iş birliğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Bartholomeos, “Size iyimserliğimi ifade etmekten başka bir şey yapamam” dedi. Okulun yeniden açılması konusunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifiyle yeniden gündeme geldiği bilgisini paylaşan Bartholomeos, Erdoğan’ın bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı ile Patrikhane arasında diyaloğun başlatılması için Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e talimat verdiğini açıkladı. İlk adımın 2024 yılının Mayıs ayında Bakan’ın Ruhban Okulunu ziyaret etmesiyle atıldığını ve o tarihten bu yana iki taraf arasında birçok görüşmenin gerçekleştirildiğini belirtti. Bartholomeos, “Bazı meselelerin halen çözülmesi gerekse de önemli ilerleme kaydedildiğine inanıyorum. Ancak gerekli siyasi iradenin mevcut olduğu görülmektedir. Bu da bizlere yakın zamanda devlet makamlarından sevindirici haberin geleceği umudunu vermektedir” ifadelerini kullandı.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI İLERLİYOR

Patrik, okulda kapsamlı restorasyon çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, bu çalışmaların yaz aylarına doğru tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. Bartholomeos, “O zamana kadar, okulun nihai faaliyet çerçevesinin belirlenmiş ve gerekli iznin verilmiş olmasını umuyoruz. Böylece 55 yıl sonra yeniden öğrenci kabul edebilecektir. Ve Sayın Cumhurbaşkanını, Patrikhanemizin bu tarihi eğitim kurumunun yeniden açılışını birlikte gerçekleştirmek üzere davet edeceğiz” şeklinde konuştu.

TRUMP İLE SAMİMİ GÖRÜŞME

Bartholomeos, ABD’ye yönelik yaptığı ziyarette eski Başkan Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değindi. Trump ile ilk görüşmesinin sıcak bir atmosferde geçtiğini dile getiren Bartholomeos, Patrikhanenin girişimleri ve misyonu hakkında konuştuklarını aktardı. Bartholomeos, “Bizi büyük bir sıcaklıkla karşıladı ve Ekümenik Patrikhane’nin meselelerine büyük ilgi gösterdi. Aynı şekilde ABD Başkan Yardımcısı ile Başkan’ın Oval Ofis’teki toplantısına katılan diğer yakın çalışma arkadaşları da aynı ilgiyi gösterdiler. En iyi izlenimlerle ayrıldık” dedi. Daha önce bazı ABD Başkanlarının selefi gibi, bu misafirperverliği kendi makamlarında, Fener’de, karşılayabilmeyi umut ettiğini sözlerine ekledi.