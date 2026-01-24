Trump Açıkladı: Venezuela Operasyonunda Yön Şaşırtıcı Silah Kullanıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun Venezuela’ya yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda, ülke lideri Nicolas Maduro’nun kaçırılmasında etkili olan yön şaşırtıcı bir silah kullandığını ifade etti. Trump, New York Post’a verdiği röportajda “Bu gerçekten şaşırtıcı. Bunun hakkında konuşmam yasak. Füzelerini bir türlü ateşleyemediler. Rus ve Çin yapımı füzeleri vardı ama havalanmadı.” dedi.

OPERSYONUN BAŞARISI VE KAYIP YOK

Trump, gerçekleştirilen operasyon sırasında hiçbir Amerikalının hayatını kaybetmediğinin altını çizerek, “Biz geldik, onlar düğmelere bastı ama hiçbir şey çalışmadı.” şeklinde yorumda bulundu.

VENEZUELA’YLA PETROL ANLAŞMASI

ABD Başkanı Trump, ülkesinin el koyduğu Venezuelalı tankerlerden edinilen petrolü işleyerek, bunu ABD rafinerilerinde kullanacağını açıkladı. Trump, “Artık onların petrolü yok, bu petrolü biz alıyoruz.” ifadelerini kullanarak, petrolün Houston ve diğer yerlerde rafine edildiğini belirtti. Ayrıca, ABD’nin Venezuela’nın petrol endüstrisini kontrol ettiğini ve kazançların paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

GRÖNLAND’DAKİ HEDEFLER

Trump, Grönland ile devam eden görüşmeler sonucunda istenilen her şeyin elde edileceğini duyurdu. “İstediğimiz her şeye sahip olacağız ve bazı ilginç görüşmeler yapılıyor.” dedi.

KANADA BAŞBAKANI’NA İTHAM

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Kanada Başbakanı Mark Carney’i “vali” olarak adlandırarak, “Eğer Vali Carney, Kanada’yı Çin’in malları için bir ‘teslim noktası’ haline getirirse ciddi bir yanılgı içinde demektir.” şeklinde bir açıklama yaptı. Çinin Kanada’yı yok edecek şekilde tehdit ettiğini belirten Trump, “Eğer Kanada, Çin ile bir anlaşma yaparsa, ABD’ye giren tüm Kanada ürünlerine derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanır.” diye ekledi.