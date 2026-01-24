Fenerbahçe Beto Transferinde Nihai Kararı Verdi

En-Nesyri’yi Juventus’a transfer etmeye hazırlanan Fenerbahçe, gündeminde Everton’dan Beto’yu bulunduruyordu. Sarı-lacivertli ekip, Gineli golcünün transferine dair nihai kararını verdi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İPTAL OLDU

Fenerbahçe, Beto transferinden vazgeçerek masadan kalkma kararı aldı. Kulüp, futbolcunun menajeriyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeyi iptal etti.

BETO’NUN PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Beto, bu sezon Everton formasını giyerek 25 maça çıktı. 27 yaşındaki forvet, bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Piyasa değeri 20 milyon euro olarak değerlendirilen Beto’nun Everton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi mevcut.