Beşiktaş’ın Thilo Kehrer İçin Monaco’ya Teklifi: 12+3 Milyon Euro

Beşiktaş, Süper Lig’deki ara transfer döneminde birçok oyuncuyla yollarını ayırmasının ardından, takıma katılacak yeni isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Stoper transferi için en sık öne çıkan aday ise, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton’da forma giyen Emmanuuel Agbadou olarak belirlendi; ancak henüz resmi bir anlaşma sağlayabilmiş değil.

BEŞİKTAŞ’TAN YENİ TEKLİF

Beşiktaş, transfer listesindeki diğer adaylarla da görüşmelerini sürdürüyor. Bu bağlamda, Thilo Kehrer için Monaco’ya yeni bir teklif sunarak, 12+3 milyon euro değerindeki teklifini ilettiği bildirildi.

MONACO’DAN YANIT BEKLENİYOR

Monaco’nun ise Beşiktaş’ın yaptığı bu teklife olumlu yanıt vermediği ve Kehrer için 20 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Öte yandan, Monaco’nun mali durumunu dengelemek için bazı oyuncuları satmak zorunda olduğu da kaydedildi.

