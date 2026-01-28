Bartın’da Aile İçinde Kavga: İki Kişi Hayatını Kaybetti

bartin-da-aile-icinde-kavga-iki-kisi-hayatini-kaybetti

Olayın Detayları

Saat 17.00 civarında Derbent köyünde gerçekleşti. İki katlı bir evin çatı katında, 4 çocuk sahibi Nihat ve Rukiye Çakır çifti arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Nihat Çakır evde bulunan av tüfeğiyle eşini başından vurduktan sonra kendi başına dayadığı silahı ateşledi. Silah ve kavga seslerini işiten çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Hızla Olay Yeri İhbarı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Eve giren ekipler, çatı katında Nihat ve Rukiye Çakır’ı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Rukiye ve Nihat Çakır’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sırasında çiftin çocuklarının evde bulunmadığı bilgisi edinildi.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Çiftin cenazeleri otopsi işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

