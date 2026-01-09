Barzani ve Şara Suriye Gelişmelerini Değerlendirdi

Suriye’deki gelişmeler dikkatle izleniyor. Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani’nin resmi ofisinden yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın KDP lideri Barzani ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

SON GELİŞMELER HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Barzani ve Şara, Suriye’deki güncel siyasi gelişmeler ve bölgedeki değişimleri değerlendirdi. İstikrarın sağlanması ve karşılıklı koordinasyonun önemini vurguladılar. Açıklamalara göre, Şara, Kürtlerin Suriye halkının asli bir unsuru olduğunu belirtti ve “Suriye devletinin, Kürtlerin tüm ulusal, siyasi ve sosyal haklarının Suriye’nin diğer unsurlarıyla birlikte eşit ve ayrım yapılmadan garanti edilmesi konusuna tamamen bağlı olduğunu” yineledi.

SOSYAL BARIŞA ÖNEM VERİLİYOR

Barzani, Şara’nın bu konudaki görüşlerini takdirle karşıladığını belirterek, Suriyelilerin beklediği, tüm tarafları ve bileşenleri kapsayan eşitlikçi bir devletin kurulmasını desteklediğini dile getirdi. Tüm tarafların menfaatlerinin dikkate alınması gerektiğine vurgu yapan Barzani, sosyal barışın sağlanması için istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini belirtti.