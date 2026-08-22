Başak Dizer, Oğluyla Işıklar Arasında Neşeli Anlar Yaşadı

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, bir süredir ailece tatilin keyfini çıkarıyor. Ünlü stil danışmanı Başak Dizer, oğlu Kurt Efe ile birlikte ışıklarla süslenmiş büyüleyici bir ortamda geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Renkli ışıkların arasında yürüyen anne-oğulun neşeli halleri takipçilerinden büyük ilgi gördü. 2016 yılında Paris’te dünyaevine giren ünlü çift, 2022 yılında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırdı.

TATİLDEKİ NEŞELİ KARELER SOSYAL MEDYADA

Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe ile plajda çekilen eğlenceli karelerini takipçileriyle paylaşmıştı. Anne-oğulun samimi ve neşeli anları sosyal medyada dikkat çekmişti. Kıvanç Tatlıtuğ, eşi ve oğullarıyla birlikte Bodrum’un Yalıkavak bölgesinde tatilin keyfini çıkarmıştı.

DENİZDE SPOR VE OĞLUYLA BALIK TUTMA ANLARI

Gün boyu ailesiyle vakit geçiren Tatlıtuğ, spor yaparak denizde vakit geçirdi. Ünlü oyuncu, bir yandan da oğlu Kurt Efe ile yakından ilgilendi. Başak Dizer’in ise gününü sahilde dinlenerek ve güneşlenerek geçirdiği görülmüştü.

KURT EFE'NİN BOY ATTIĞI GÖZLERDEN KAÇMADI

Deniz tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu, ilerleyen saatlerde jet sörf yaparak performansıyla dikkat çekmişti. Ardından oğluyla birlikte balık tutan Tatlıtuğ’un, yakaladığı balıkları küçük Kurt Efe’ye gösterdiği anlar kameralara yansımıştı. Başak Dizer’in paylaştığı karelerde Kurt Efe’nin büyüdüğü ve boy attığı da gözlerden kaçmadı. Artık annesinin yanında daha uzun görünen Kurt Efe, sevimli halleriyle takipçilerin ilgisini çekti.