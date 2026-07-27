Başak Karahan’dan Çevresine İmâlı Paylaşım

11 Haziran’da ilk bebeği oğlu Kuzey’i kucağına alan Başak Karahan, doğum sonrası miyom patlaması yaşadı ve acil ameliyata alındı. Taburcu olduktan kısa süre sonra yeniden hastaneye kaldırılan fenomen, tedavisi sürerken yakın çevresinin vefasına dair düşüncelerini dile getirdi. Karahan, hastane odasında bebeğiyle uyuduğu bir kareyi yayınlayarak her şeyin bir sebebi olduğunu söyledi.

EVLİLİK VE BEBEK MÜJDESİ ARKA ARKAYA GELDİ

Başak Karahan, 5 yıldır birlikte olduğu Halil Ünlü ile geçtiğimiz aylarda evlendi. Çifti, bu mutlu günlerinde sevdikleri yalnız bırakmadı. 28 yaşındaki Karahan, Aralık ayında bebek beklediklerini duyurdu. Karahan, “Artık 3 kişiyiz” sözleriyle müjdeyi verdi.

DOĞUMA GİDERKEN DUA İSTEDİ

Başak Karahan, 1 Haziran sabahı eşiyle fotoğraf paylaştı. “Oğlumuza kavuşmaya gidiyoruz, dua edin” diyerek doğuma gittiğini duyurdu. Saatler sonra anne olduğunu “Biz kavuştuk, çok iyiyiz” sözleriyle açıkladı. Doğum sonrası eşi ve oğluyla poz veren Karahan, sonsuzluk emojisi ekledi.

KONTROLDE MİYOM PATLAMASI TESPİT EDİLDİ

Karahan, kontrol için hastaneye gittiğinde plasenta kalıntısı olduğu düşünülerek operasyona alındı. Ameliyat sırasında bunun aslında patlamış bir miyom olduğu anlaşıldı. Doktoru eşinden onay alarak genel anesteziyle açık ameliyata geçti. Karahan, sezaryenle aynı ağrıyı çektiğini ve iyi olmak zorunda olduğunu söyledi.

ENFEKSİYON NEDENİYLE HASTANEYE YATTI

Taburcu olduktan sonra enfeksiyonu düşmeyen Karahan, yeniden hastaneye kaldırıldı. Kendisini hastane odasında yayınlayan fenomen, umudunu kaybetmek istemediğini belirtti. “Artık bitsin” diyerek yaşadığı duruma isyan etti.

HASTANE ODASINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Karahan, hastane odasında bebeğiyle uyuduğu bir kareyi yayınladı. “Yanımda sandıklarımın aslında ne kadar uzakta olduğunu gördüm” dedi. Her yaşananın bir sebebi olduğunu belirten Karahan, tek isteğinin evine dönmek olduğunu söyledi.