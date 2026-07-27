Başak Karahan’dan Çevresine İmâlı Paylaşım

Magazin
Başak Karahan hastanede yatarken, yanında bir kişi duruyor
Başak Karahan, doğum sonrası yaşadığı zorlukları ve hastane sürecini paylaşarak umudunu koruduğunu ifade etti.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

11 Haziran’da ilk bebeği oğlu Kuzey’i kucağına alan Başak Karahan, doğum sonrası miyom patlaması yaşadı ve acil ameliyata alındı. Taburcu olduktan kısa süre sonra yeniden hastaneye kaldırılan fenomen, tedavisi sürerken yakın çevresinin vefasına dair düşüncelerini dile getirdi. Karahan, hastane odasında bebeğiyle uyuduğu bir kareyi yayınlayarak her şeyin bir sebebi olduğunu söyledi.

EVLİLİK VE BEBEK MÜJDESİ ARKA ARKAYA GELDİ

Başak Karahan, 5 yıldır birlikte olduğu Halil Ünlü ile geçtiğimiz aylarda evlendi. Çifti, bu mutlu günlerinde sevdikleri yalnız bırakmadı. 28 yaşındaki Karahan, Aralık ayında bebek beklediklerini duyurdu. Karahan, “Artık 3 kişiyiz” sözleriyle müjdeyi verdi.

DOĞUMA GİDERKEN DUA İSTEDİ

Başak Karahan, 1 Haziran sabahı eşiyle fotoğraf paylaştı. “Oğlumuza kavuşmaya gidiyoruz, dua edin” diyerek doğuma gittiğini duyurdu. Saatler sonra anne olduğunu “Biz kavuştuk, çok iyiyiz” sözleriyle açıkladı. Doğum sonrası eşi ve oğluyla poz veren Karahan, sonsuzluk emojisi ekledi.

KONTROLDE MİYOM PATLAMASI TESPİT EDİLDİ

Karahan, kontrol için hastaneye gittiğinde plasenta kalıntısı olduğu düşünülerek operasyona alındı. Ameliyat sırasında bunun aslında patlamış bir miyom olduğu anlaşıldı. Doktoru eşinden onay alarak genel anesteziyle açık ameliyata geçti. Karahan, sezaryenle aynı ağrıyı çektiğini ve iyi olmak zorunda olduğunu söyledi.

ENFEKSİYON NEDENİYLE HASTANEYE YATTI

Taburcu olduktan sonra enfeksiyonu düşmeyen Karahan, yeniden hastaneye kaldırıldı. Kendisini hastane odasında yayınlayan fenomen, umudunu kaybetmek istemediğini belirtti. “Artık bitsin” diyerek yaşadığı duruma isyan etti.

HASTANE ODASINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Karahan, hastane odasında bebeğiyle uyuduğu bir kareyi yayınladı. “Yanımda sandıklarımın aslında ne kadar uzakta olduğunu gördüm” dedi. Her yaşananın bir sebebi olduğunu belirten Karahan, tek isteğinin evine dönmek olduğunu söyledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Yeni Parti Grubu Yönetimini Belirledi

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti, grup yönetimini belirlemek üzere ilk kez toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıya Özel başkanlık etti.
Manşet

Anket Bahanesiyle Sahte Senet Düzenlendi

Muğla'da iki yıl önce anket yapan kişilere ismini veren Zeynep Çalışkan, İngilizce hazırlık paketi satışı için sahte senet düzenlendiğini öne sürdü. Anket kılıfı altında adına sahte senet düzenlendi.
Manşet

Türkiye Pasaportu dünya sıralaması belli oldu: 81. sırada

Passport Reports, dünya pasaport sıralamasına ilişkin son raporunu yayımladı; rapora göre Türkiye pasaportu küresel listede 80. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler ile sınır kapısında vize alabildiği destinasyonların dikkate alındığı rapor, Türkiye pasaportunun dünya genelindeki hareketlilik gücünü ortaya koydu.
Manşet

Erdoğan’dan Çerçeve Yasa Uyarısı

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi, dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç uzamasın ve Meclis kapanmadan tamamlansın uyarısı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile iyi bir süreç yönettiklerini belirtti.
Manşet

2026-YKS Tercihleri Yarın Başlıyor

2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve üniversite adayları için tercih süreci yarın başlıyor. 20-21 Haziran'da yapılan sınava toplam 2 milyon 425 bin 627 kişi katıldı.