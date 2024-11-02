Başakşehir’de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi

KARBONMONOKSİT ZEHIRLENMESI FELAKETI
Başakşehir’de meydana gelen olayda, kombi bacasının yerinden çıkması sonucu karbonmonoksit gazından etkilenen 81 yaşındaki doktor Zafer Nuhoğlu yaşamını yitirdi. Olayda, eşi 79 yaşındaki Asiye Nuhoğlu ve 45 yaşındaki oğlu Mert Nuhoğlu hastaneye kaldırıldı.
GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ
Nuhoğlu ailesinin, dün akşam kendilerini kötü hissetmeleri nedeniyle gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi. Ancak, aile bireylerinin kendi rızalarıyla akşam saatlerinde eve döndükleri belirlendi.