Başakşehir İkitelli’de Yangın Dört Dükkan Hasar Gördü

basaksehir-ikitelli-de-yangin-dort-dukkan-hasar-gordu

Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi’nde büyük bir yangın patlak verdi. Kısa sürede hızla yayılan alevler, yan yana bulunan dört dükkanda ciddi hasarlara yol açtı. Yangınla mücadele için İstanbul’un birçok noktasından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALEDE ZORLANDI

Elde edilen bilgilere göre, yangın, Başakşehir’de sabah saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangın hızla büyüyerek çevresindeki dört dükkana yayıldı.

KİMYASALLAR YANGINA ENGEL OLDU

Olay yerine, İstanbul’un çeşitli ilçelerinden itfaiye ekipleri gönderildi. Ancak, iş yerlerinde bulunun kimyasal maddelerin tutuşması, itfaiyenin yangına müdahale etmesini zorlaştırdı. Yangın, itfaiyenin uzun çabaları sonucunda kontrol altına alındı.

