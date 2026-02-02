Yeni Belgelerde Epstein İle Siegal’ın İlişkisi Gün Yüzüne Çıktı

ABD’DE YENİ BELGELER AÇIKLANDI

Reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla hapiste hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein’a dair ortaya çıkan yeni belgelerde, ünlü tanıtımcı Peggy Siegal’ın Kenya seyahati dönüşü sırasında Epstein’a “bebek getirmeyi” teklif ettiği belirlendi.

HER GÜN YENİ BİR DETAY ÇIKIYOR

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’ın Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni belgeyi kamuoyuna açıklamasının ardından, bu belgelerde dikkat çekici bazı ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Siegal, Epstein’a gönderdiği e-postada Nairobi’ye gitmekte olduğunu ifade ediyor. “Sana başka bir hayat deneyimi için ne kadar teşekkür etsek az. Maasai savaşçıları bizi yemezse Somalili korsanlar yiyecek.” şeklindeki ifadeler, e-postada dikkat çeken diğer satırlar arasında yer alıyor.

“BENİM İÇİN KÜÇÜK BEBEK GETİREBİLİRİM”

Siegal’ın e-postasında vurgulanan diğer bir ifade ise, “Senin için bir ya da iki küçük bebek getirebilirim. Kız mı erkek mi? Tam Madonna gibi.” cümlesi oldu. Bu ifadeler, Epstein ile olan ilişkisini gözler önüne seriyor.

YENİ FOTOĞRAFLARDA RATNER İLE EPISTEIN’IN GÖRÜNTÜLERİ VAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump hakkında yapımı süren belgeselin yönetmeni Brett Ratner’ın Epstein ile yan yana görüntülendiği fotoğraflar, yayımlanan belgeler arasında yer aldı. Bu fotoğraflarda Ratner’ın Epstein ve kimliği belirsiz iki kadınla bir koltukta sarılı bir şekilde oturduğu gözlemleniyor. Ancak söz konusu görüntülerin çekildiğine dair herhangi bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Siegal ve Ratner, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.