Kripto Para Piyasalarında Düşüş Devam Ediyor

Değerli metallerdeki düşüşler devam ederken, kripto para piyasaları da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bitcoin, Şubat ayının başında 76 bin dolar seviyesinin altına inerek, Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Son zamanlarda üzerinde yoğun bir baskı hisseden kripto para, Ekim ayında ulaştığı zirvenin yaklaşık yüzde 40 altında işlem görmekte.

BITCOIN’İN DEĞERİ DÜŞÜYOR

Son dönemde NTV’de yer alan bilgilere göre, Bitcoin Ocak ayında neredeyse yüzde 11 oranında bir değer kaybı yaşadı. Bu durum, diğer büyük kripto para birimlerini de etkileyerek artan bir satış baskısıyla karşı karşıya kalmalarına yol açtı.

KRİPTO PARA FİYATLARI

Şu anda kripto paraların güncel değerleri ise şu şekilde: Bitcoin 76,313 dolar, Ethereum 2,258 dolar, Ripple 1,59 dolar ve Solana 101,2 dolar seviyelerinden işlem görmekte.