Başiskele Belediyesi’nde soruşturma açıldı. 5 Personel Uzaklaştırıldı

Başiskele Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli 5 kişi hakkında şantiye şefi olarak yapı kullanma izin belgelerine mevzuat dışında imza attıkları ve bu işlemlerle usulsüz gelir sağladıkları gerekçesiyle bir soruşturma başlattı. Söz konusu süreçte, 5 kişi başkanlık makamının talimatıyla görevden uzaklaştırıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, “İmar ve şehircilik müdürlüğümüz ile yapı kontrol müdürlüğümüzde görevli 5 personel hakkında, görevlerini suiistimal ettikleri gerekçesiyle işlem başlatılmıştır. İlgili personeller başkanlık makamının talimatıyla işten uzaklaştırılmış, haklarında teftiş işlemleri başlamıştır. Hali hazırda belediye yetkileri çerçevesinde tüm yaptırımlar uygulanmış olup belediyemiz hukuki süreci taraf olarak takip etmektedir. Güzel işlerimize gölge düşürme ihtimali olan bu ve benzeri hiçbir girişime, bugüne kadar müsamahamız olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır” denildi.

YENİ SÜREÇLER BAŞLATILDI

Soruşturmanın kapsamıyla ilgili açıklamada, “10 Haziran tarihinde yapı kontrol müdürü ile imar ve şehircilik müdürü; müdürlüklerince yürütülen yapı kullanma izin belgesi işlemlerinde bahsi geçen personellerin şantiye şefi olarak yapı kullanma izin belgelerine mevzuat kapsamında imza attıklarını tespit etmiş olup; mevzuata aykırı durum başkanlık makamına bildirilmiştir. Aynı gün başkanlık makamınca konu ile ilgili inceleme-araştırma yapılması için onay verilmiş, Teftiş Kurulu Müdürü görevlendirilmiştir. 11 Haziran tarihinde başkanlık makamı, yapılan tespitleri valiliğe bildirmiş ve valilik makamından müfettiş görevlendirilmesi talep etmiştir. Ayrıca, bahsi geçen personellerin belediyedeki tüm yetkilerinin kaldırılması ve görevlerini yapmamalarıyle ilgili yazılar yazılmıştır.

MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne de bahsi geçen personellerle ilgili yetki kaldırma talepleri iletilmiştir. Ayrıca, 16 Haziran tarihinde konu İşçi Disiplin Kurulu’na bildirilmiş, başkanlık talimatıyla teftiş ve disiplin kurulu işlemleri tamamlanana kadar 5 personel görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Başiskele Belediyesi Başkanlık Makamı tarafından başlatılan inceleme-araştırma süreçleri, Kocaeli Valiliği’nce görevlendirilen müfettişler tarafından yürütülmektedir ve müfettiş raporlarının ardından hukuki işlemler devam edecektir.