Başkan Özbek Soyunma Odasında Takıma Moral Verdi

Galatasaray, Gaziantep FK ile oynadığı maçta beklenmedik bir beraberlik alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Maç sonrasında, tribünlerden yükselen “Yönetim istifa” sesleri, Sarı-Kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.

BAŞKAN DURUMA EL KOYDU

Başkan Dursun Özbek, protokol tribününden hemen soyunma odasına indi ve burada Teknik Direktör Okan Buruk ile futbolcularla bir araya geldi. Soyunma odasında morali bozuk olan futbolculara kısa bir konuşma yapan Özbek’in, “Bu yolun sonu şampiyonluk. Puan kayıpları olur, önemli olan buradan ders çıkarmak. Kafanızı kaldırın ve önünüze bakın” şeklinde moral verdiği bildirildi.

MİNİ ZİRVE GERÇEKLEŞTİ

Özbek’in soyunma odasında yaklaşık 10 dakika kaldığı ve Okan Buruk ile durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Yönetim, artan tepkiler ve transfer beklentisi nedeniyle önümüzdeki günlerde acil bir toplantı yapmayı planlıyor.