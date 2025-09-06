Başkomiser Metin K., Jandarmayı Öldürdü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Öğle saatlerinde Elazığ ilinin Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan Elisa Park Konutları’nda bir olay meydana geldi.

TARTIŞMA VE SİLAHLI SALDIRI

Evine dönen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve jandarma personeli Orhan Ö. ile karşılaşınca bir tartışma yaşandı. Tartışma esnasında Metin K., belindeki tabancasıyla Orhan Ö.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda vücut bulduğu o sırada Orhan Ö. yere düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri yaptığı değerlendirmede Orhan Ö.’nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Orhan Ö.’nün cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna taşındı.

GÖZALTI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Metin K. gözaltına alındı ve olayla ilgili detaylı bir soruşturma süreci başlatıldı.