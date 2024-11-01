Başlık: “İnci Taneleri’nde Düğün Vahşeti Yaşandı!”

KANAL D DİZİSİ İNCİ TANELERİ’NİN YENİ BÖLÜMÜ EKRANDA

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı ve büyük ilgi gören dizisi ‘İnci Taneleri’nin 19. bölümü yayınlandı. Bu bölümde Azem, kızıyla ilgili gerçeği Piraye’ye açıkladı. Nehir’in en mutlu gününde ise silahlı bir saldırı gerçekleşti. Olay sonrasında Necmi ve Cihan’ın ifadeleri alındı. Dizinin 20. bölümü, Nehir’in düğün sahneleriyle heyecan yarattı. İlk sezonuyla Türkiye’de yoğun bir ilgi toplayan dizi, ikinci sezonuna da güçlü bir giriş yaptı.

DÜĞÜNDEN ÖNCE ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Komiser Kürşat, düğün öncesinde Mahun Hanım ile bir görüşme yaptı. Davetliler arasında üç şüpheli şahıs tespit ettiğini açıkladı. Cihan, Necmi ve Aleyna’nın fotoğraflarını göstererek bu şahısları tanıyıp tanımadıklarını sordu. Mahun, onların geçmişlerini ve suçlarını öğrenmek istedi. Sonrasında oğlunu çağıran Mahun, öğrendiklerini paylaştı. Nehir, kardeşinin yanına giderek Semiramis ile olan konuşmasını sordu. ‘Seni uyaran Arcan mıydı, kim ne söylediyse haddini aşmış ama ben de aynı fikirdeyim’ sözleriyle kardeşini uyardı.

GERÇEKLERİ ÖĞRENEN PIRAYE’Yİ ŞAŞKINLIK SARSTI

Mahun, Nehir’i davetlilerin kimliklerini öğrenmek için çağırdı; ‘Kim bu insanlar ve neden buradalar?’ diye sordu. Nehir, ‘Ben yıllar sonra karşılaştım kuzenimle, diğerlerini ben de tanımıyorum. Kuzenimle gelmişler…’ yanıtını verdi. Piraye, teknedekilere Azem ve arkadaşlarının geleceğini aktardı. Gerginlik, teknede yaşandı. Ayça, öğretmenini ve arkadaşlarını sevinçle karşıladı. Dilber, Yıldız ve Zerre denizi keşfederken, Piraye ve Azem baş başa sohbet etti. Azem, ‘Aslında tam sana söylemek üzereydim. Nehir konusunu açmıştım ki, cümlem yarım kaldı. Cümlemin devamı şöyleydi; Nehir benim kızım’ dedi. Bu gerçeği duyan Piraye büyük şaşkınlık yaşadı.

DÜĞÜNDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Düğün hazırlıkları sona erdi ve davetliler tören alanına geldi. Düğüne gitme konusunda kararsız olan Azem, kızını yalnız bırakmamak için kararını verdi. Dilber ve arkadaşlarını da yanına alarak düğüne katıldı. Kızını gelinlik içinde gören Azem, duygusal anlar yaşadı. Arcan ve Nehir’in nikahı kıyıldı ve bu anların tanığı olan Azem gözyaşlarını tutamadı. Düğünde müzikler eşliğinde dans eden Dilber, geceye damgasını vurdu. Nikah sonrası konukları selamlayan Nehir, karşısında babasını görünce şaşkınlık yaşadı. Azem, ‘Ben de verebilir miyim hediyeni? Bu inciler en son rahmetli annenin boynundaydı. Dağılmışlardı ama ben yıllarca onu sakladım. Şimdi senin boynuna çok yakışır diye düşündüm’ diyerek hediyesini verdi. Nehir bu duruma duygulandı.

SİLAHLI SALDIRI SONRASI GELİŞMELER

Cihan’a savaş açan Reyyaz, adamlarını Göcek’e gönderdi. Düğün sırasında operasyon gerçekleştiren ekip, Cihan ve yanındaki insanları hedef alıyordu. Tören alanına giren Nusret, Aleyna’yı kaçırdı. Düğün sonrası Komiser Kürşat, Cihan ve Necmi’yi karakola çağırarak silahlı saldırganların kim olduğunu sordu. Cihan, yaşanan olaylarla bir ilgisi olmadığını ifade etti. Olaylar sonrasında Cihan, arkadaşı Necmi’ye tepki gösterdi; ‘Bu kızı sen başımıza bela ettin. Zor durumda kalınca da bırakıp kaçıyorsun.’ Cihan, daha sonra babasına dönerek karakolda olanları anlattı. Nusret, Cihan’ı arayıp ‘Necmi’ye bir şey çaktırma, kız bizde. Seninle konuşmamız lazım’ diyerek buluşma talep etti.