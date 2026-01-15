Başsavcılıktan Kartalkaya Cezalarına Yüksek Mahkemeye İtiraz

bassavciliktan-kartalkaya-cezalarina-yuksek-mahkemeye-itiraz

BOLU KARTALKAYA’DA YANGIN DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili davada karar, geçen aylarda verilmişti. Otelin sahibi Halit Ergül ile eşi ve iki kızı dahil olmak üzere toplam 11 sanık, ölen 34 çocuk için olası kasten öldürme suçundan 34’er kez ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Ceza indirimi yapılmadan, hayatını kaybeden 44 kişi için sanıklara, ayrıca 44’er kez 24 yıl 11’er ay hapis cezası verildi.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ GELDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklara verilen cezanın olası kastla değil, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan verilmesi gerektiğini belirterek, müebbet hapis cezasına itirazda bulundu. Ayrıca, savcılık, turizm yeterlilik belgesi veren firma sahibi, çalışanı ve il özel idaresi görevlisi olan 4 kişiye verilen 21 yıl hapis cezasına da itiraz etti.

