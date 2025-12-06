Başsız Ceset Bulundu: Kayıp Baş İçin Arama Başlatıldı

bassiz-ceset-bulundu-kayip-bas-icin-arama-baslatildi

Isparta’da YANMIŞ OTOMOBİL YAKININDA BAŞSIZ CESET BULUNDU

Olayda, evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir’in (39) başsız cesedi tespit edildi. Özdemir’in kayıp başının bulunması amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, Keçiborlu ilçesinin Aydoğmuş köyü yakınlarındaki dağlık alanda gündüz saatlerinde gerçekleşti. Dağlık alanda bir aracın alev aldığı bilgisini alan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Yapılan ihbarın ardından, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yanan otomobilin yan tarafında başsız bir erkek cesedi buldu. Araçtaki yangının söndürülmesinin ardından, jandarma, cesedin kimliğini belirlemek amacıyla detaylı inceleme başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir’e ait olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Özdemir’in cenazesi, otopsi işlemine tabi tutulmak üzere morga kaldırıldı. Ayrıca, cesedin başının bulunması için bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

