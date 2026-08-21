Batı Alaska’da 8 Kişilik Uçak Düştü

Sekiz kişiyi taşıyan bir kiralık uçak, Alaska’nın batısındaki uzak bir radar istasyonu yakınında düştü. Federal havacılık yetkilileri, Cessna 441 tipi uçağın Anchorage’dan kalktığını ve yaklaşık 725 kilometre güneybatıdaki Cape Newenham’a gitmek üzere yola çıktığını bildirdi. Uçak, Perşembe günü saat 12.15 sıralarında varış noktasına yaklaşırken düştü.

Kazada iki pilot ve altı yolcunun bulunduğu uçak, Security Aviation şirketi tarafından işletiliyordu. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’nun (NTSB) Alaska bölge şefi Clint Johnson, uçağın Cape Newenham Havaalanı yakınındaki karaya çakıldığını doğruladı. Cape Newenham Havaalanı, Uzun Menzilli Radar İstasyonu’na erişim sağlayan bir Hava Kuvvetleri pisti olarak kullanılıyor.

KURTARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve NTSB olayla ilgili soruşturma başlatırken, soruşturmanın başını NTSB’nin çekeceği açıklandı. Cape Newenham tesisine yalnızca askeri ve onaylı kiralık uçuşların iniş yapmasına izin veriliyor.

Alaska Ulusal Hava Muhafızları bünyesindeki Alaska Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Perşembe günü FAA’nın olay ihbarı üzerine arama-kurtarma görevi başlattığını doğruladı. Arama-kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı bildirildi.

SENATÖR MURKOWSKI'DEN TAZİYE MESAJI

Alaska Senatörü Lisa Murkowski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi. Murkowski, “Security Aviation ile Alaska’nın birçok bölgesine seyahat ettim ve deneyimli pilotlarının birçoğuyla tanıştım. ABD Sahil Güvenliği, NTSB, Alaska Eyalet Polisi ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne olay yerine müdahale ettikleri için teşekkür ederim. Alaska, uçaktakiler, sevdikleri ve Security Aviation ekibi için dua ediyor” ifadelerini kullandı.

Uçaktakilerin durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.