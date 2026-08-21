Batı Nil Virüsü Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tedavisi ve Korunma Yolları

Orta Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakası ilk kez Thiva kentinde görüldü; ateş, baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkan virüs, sivrisineklerle bulaşıyor. Bu virüs özellikle yaz ve sonbahar aylarında yayılarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki, Batı Nil virüsü nedir, tedavisi var mı ve korunma yolları nelerdir?