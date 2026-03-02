Batman’da Baba-Kız Arasında Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

Batman’da sahur vaktinde baba ile kızı arasında yaşanan bir tartışma, trajik bir cinayetle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki M.D. ile 45 yaşındaki babası Ramazan D. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine M.D., evde bulunan tabancayı alarak babasına ateş etti.

SUÇUN İHBARI ÜZERİNE HIZLA MÜDAHALE

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede Ramazan D.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili detaylı incelemelerin ardından Ramazan D.’nin cesedi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

POLİS SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRİYOR

Olayın ardından polis, cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatarak incelemelerini derinleştiriyor.

