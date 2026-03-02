Fenerbahçe’ye Tedesco Eleştirisi: Orta Sahada Problem Var

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi takımın gollerini 43. dakikada Levent Mercan’ın kendi kalesine attığı gol ve 49. dakikada Van de Streek’in kaydettiği golle elde etti. Fenerbahçe ise 63. dakikada Sidiki Cherif ile 69. dakikada Veysel Sarı’nın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, üst üste iki kez berabere kalarak 54 puanla 2. sıradaki yerini korudu ve lider Galatasaray’ın 4 puan gerisine düştü. İki maçtır galibiyete hasret kalan Antalyaspor ise 24 puanla 13. sırada kaldı.

TEKNİK DİREKTÖRE ELEŞTİRİLER

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’ya eleştirilerde bulundu. Dilmen, “Şampiyonluk yarışında 1-0 mağlup olan takımın orta sahası (Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek) bu olamaz. 3 tane merkez orta saha oyuncusuyla 1-0 geride oynanmaz. Kazanmak zorunda olduğun maçta bu orta sahayla oynadı ve bunlardan bir tanesini çıkaramadı, maç gidiyor.” şeklinde görüş bildirdi.

KEREM’İN PERFORMANSI

Dilmen, “Kerem şu anda her gün üzerine koyuyor. Bazı oyuncular iyi oynar kötü oynar ama tutacaksın. Soktuğun oyuncunun (Nene) ortası yok. Kerem’in hiç olmazsa karambolde falan atma ihtimali var. Birdenbire Kerem’i oyundan çıkardı, birdenbire Kasımpaşa maçında hiç oyuna sokmadığı gibi. Çok enteresan değil mi?” ifadelerini kullanarak Kerem’in performansına dikkat çekti.