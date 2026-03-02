Kaani’nin Hamaney’e İhanet Ettiği Tartışmaları Büyüyor

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kaani’nin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü operasyondan önceki gün bir hava saldırısından son anda ayrıldığı öğrenildi. Kaani’nin, bu ayrılışı tartışmalara neden olurken herhangi bir suçlamayla karşılaşmaması dikkat çekici bir durum olarak değerlendiriliyor. Nasrallah, ABD ve İsrail ortaklığında Tahran’da gerçekleştirilen hava saldırısında hayatını kaybetti. Olağanüstü bir şekilde gerçekleştirilen bu operasyonda Kaani’nin, saldırı sırasında üst düzey yetkililerle toplantı halinde olduğu ve bu anı beklemediği ifade ediliyor. Saldırıda hedef alınan yerleşkede ciddi hasarlar söz konusu.

OPERASYONUN ARKA PLANINDA UZUN SÜRELİ HAZIRLIKLAR

Operasyonun gerçekleşmesi için uzun süredir devam eden hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor. CIA’in, İran’daki istihbarat ağından elde ettiği verilerle, İranlı liderlerin buluştuğu yerin kesin olarak tespit edildiği ifade ediliyor. Ayrıca, ABD ile İsrail arasında bu operasyonun zamanlaması ile ilgili yoğun bir istihbarat paylaşımında bulunulduğu, harekatın başlangıçta gece saatlerinde öngörüldüğü ancak elde edilen yeni bilgilere dayanarak sabah saatlerine alındığı bildiriliyor. ABD’li yetkililer, İranlı güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler doğrultusunda operasyonun sabah saatlerinde düzenlenmesine karar verdiklerini belirtiyor.

BÜYÜK İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI

Hamaney’in yerinin tespitinde, iletişim kayıtları, uydu gözetimi ve sinyal istihbaratı gibi çeşitli veri toplama yöntemlerinin entegre bir biçimde kullanıldığı aktarılıyor. Birçok ülkenin uzun süre boyunca İran hükümetinin üst düzey kadrolarını izlediği biliniyor. Ancak bu operasyonun başarılı olmasında, pek çok istihbarat unsurunun entegre Bir şekilde kullanılmasının belirleyici rol oynadığı vurgulanıyor.

KAA’Nİ’NİN ŞANSIZLIĞI

İran hükümetine bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin adı, İran’a karşı düzenlenen operasyonlarla birlikte yeniden gündeme geldi. Hamaney ile görüşmesinden birkaç dakika sonra gerçekleştirilen saldırı, Kaani’nin daha önce de benzer durumlardan kurtulmasını hatırlatıyor. Geçmişte Suriye’deki bir İsrail saldırısından, Lübnan’da Nasrallah’ın öldürüldüğü bombardımandan ve İran’ın üst düzey askeri liderlerinin hedef alındığı diğer operasyonlardan hemen önce bölgeden ayrıldığı bildirildi.

İSMAİL KAA’Nİ’NİN KİMLİĞİ

Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin 1957 yılında İran’ın Meşhed kentinde doğduğu ifade ediliyor. Kaani, 1979 İran Devrimi’nin ardından Devrim Muhafızları saflarına katılarak, 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak Savaşı’nda aktif olarak görev aldı. Uzun süre Kudüs Gücü’nde üst düzey görevlerde bulunduktan sonra, 2020’de ABD’nin düzenlediği bir hava saldırısında öldürülen Kasım Süleymani’nin ardından bu birimin başına geçti. Kamuoyunda Süleymani kadar tanınmasa da, İran’ın bölgesel stratejisinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.