Pentagon İstihbaratı İran Saldırı Planını Reddetti

Pentagon yetkilileri, Kongre üyelerine yaptıkları kapalı brifinglerde, İran’ın ABD güçlerine yönelik herhangi bir öncelikli saldırı planı olduğuna dair bir istihbaratları bulunmadığını ifade etti. 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’da binlerce hedefi vurması ve Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesiyle birlikte başlayan çatışma, “önleyici saldırı” olarak adlandırılmıştı. Ancak, Pentagon’un bu brifingleri, İsrail ve ABD’nin “önleyici saldırı” açıklamalarıyla çelişiyor.

PENTAGON BRİFİNGLERİ VE BEYAZ SARAY AÇIKLAMALARI

Beyaz Saray, daha önce ABD Başkanı’nın saldırı kararını, İranlıların bölgedeki ABD güçlerine karşı potansiyel bir saldırı gerçekleştirme ihtimaline dair işaretler olduğunu belirterek aldığı yönünde bir açıklama yapmıştı. Operasyonel detayların aktarıldığı süreçte, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, çatışmalar sonucunda ilk kayıpların yaşandığını ve ABD askerlerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. B-2 hayalet bombardıman uçaklarının yeraltı füze tesislerini hedef aldığı operasyonların haftalarca sürebileceğini bildiren ABD Başkanı, saldırıların amacının İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek ve füze programını sona erdirmek olduğunu aktardı. Ancak, istihbarat kaynakları, Trump’ın İran’ın ABD’yi vurabilecek bir menzile ulaştığına dair iddialarının desteklenmediğini ve bu iddiaların abartılı olduğunu öne sürdü.

AMERİKAN HALKINDAN SAVAŞA DÜŞÜK DESTEK

Demokratlar, Umman’ın ara buluculuğundaki barış görüşmelerinin terk edilmesiyle süreci bir “tercihe edilmiş savaş” olarak nitelendirerek eleştiride bulundu. 90 dakikayı aşan Pentagon brifinglerinde yetkililer, İran’ın bölgede yer alan vekil güçlerinin tehdit oluşturduğunu vurgulasa da, Tahran’ın ilk saldırıyı başlatacağına dair somut bir veri sunamadı. Ayrıca Reuters/Ipsos tarafından gerçekleştirilen son anket, Amerikan halkının savaş konusundaki destek oranının oldukça düşük seviyelerde olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre, ABD halkının yalnızca yüzde 27’si bu askeri operasyonu onaylarken, ülkenin yüzde 43’ü bu operasyonlara karşı çıkıyor.