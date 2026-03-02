Tanju Özcan Ve Diğer 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

BOLU’DA GÖZALTI OPERASYONU TAMAMLANDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 28 Şubat tarihinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sona erdi. Adliyeye güvenlik önlemleriyle sevk edilen zanlılar, arka kapıdan içeri alınarak, savcılıkta sorgulanmaya devam ediliyor.

“Soruşturmada 13 Şüpheli Gözaltında”

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, Bolu Belediyesi’ne yönelik “irtikap” operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı S.C., Mali Hizmetler Müdürü N.A., BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S., belediye meclisi üyeleri H.E.S., B.Ö. ve C.G., eski Zabıta Müdürü H.Y., eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A., eski Yazı İşleri Müdürü T.A., eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı E.T., İmar Müdürü S.P., ve imar müdürlüğü personeli Y.B. yer aldı.

“Tanju Özcan’ın İfadesi Ortaya Çıktı”

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı soruşturma, Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye gelir sağlamak amacıyla zincir marketlere reklam sözleşmeleri imzalatılmak istendiği iddialarına dayanıyor. Dosyada bulunan tanık beyanlarına göre, hazırlanan reklam teklifleri market temsilcileri tarafından yüksek olarak değerlendirildi. Tanju Özcan, ifadesinde market sahipleriyle belediye binasında bir toplantı gerçekleştirdiğini ve burs desteği için BOLSEV Vakfı’na yardım talebinde bulunduğunu belirtti. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı A.S. ise “Ticari reklam anlaşması yaptık.” ifadesini kullandı. Vakıf yöneticisi S.C. de bununla birlikte para talebinin olmadığını öne sürdü. İddialara göre, sözleşmeyi imzalamayan marketlere denetim ve faaliyetten men yaptırımı uygulanmıştı; ancak belediye yetkilileri denetimlerin rutin olduğunu savundu.

“CHP Lideri Özel’den Tepki”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özcan’ın gözaltına alınmasına yönelik sert bir tepki gösterdi. Özel, “Bir belediye başkanını, ifadeye çağırmak yerine evinden jandarma baskınıyla gözaltına aldırmak tarafsız hukuku değil, düşman ceza hukukunu işletmektir.” dedi. Özcan’ın, şehirdeki öğrencilere burs sağlayan bir vakfa yapılan bağışla ilgili suçlandığını söyleyen Özel, Tanju Özcan’ın yanında olduklarını belirterek, “Bu hukuksuz uygulamaların, milletin vicdanında yeri yoktur.” şeklinde konuştu.

“Tanju Özcan Kimdir?”

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973 tarihinde Bolu’da doğdu; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup, serbest avukatlık yaptı. Belediye Meclis Üyeliği ve Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulundu. Özcan, evli ve bir çocuk babasıdır.

“Özcan, Daha Önce CHP’den İhraç Edilmişti”

26 Temmuz 2023 tarihinde CHP, Özcan’ın bir yıllık süreyle partiden ihracına karar vermişti. Geçici ihraç süresi dolmasının ardından Özcan, CHP’ye geri döndü ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na değişim çağrısında bulundu.