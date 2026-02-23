Batman’da Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: Bir Ölü, İki Yaralı

batman-da-minibus-ucuruma-yuvarlandi-bir-olu-iki-yarali

Batman’ın Gercüş ilçesinde gerçekleşen korkunç kaza, Gürbüz köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Şirin Boncuk’un kullandığı minibüs, aniden kontrolden çıkarak bir uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

KAZADA ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucunda yaralanan sürücü Mehmet Şirin Boncuk ile araçta bulunan Halil Boncuk ve Cidan Seçen, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak, yaralılardan Cidan Seçen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

