Meksika’da El Mencho’nun Ölümü Şiddet Dalgalanmasına Neden Oldu

Meksika’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu tüccarı “El Mencho” kod adlı Nemesio Oseguera Cervantes’in öldüğü bildirildi. Ulusal medya kaynaklarına dayanarak verilen bilgiye göre, Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara’nın yaklaşık 130 kilometre güneyinde, Tapalpa kasabasında CJNG’ye yönelik bir askeri operasyon yapıldı. Yetkililer, operasyona dair detayları henüz paylaşmazken, çatışma sonucunda El Mencho’nun öldürüldüğü belirtildi.

ŞİDDETİN SALDIRISI

El Mencho’nun öldürülmesi, bölgede büyük bir şiddet dalgasını tetikledi. Operasyon sonrası, suç örgütünün muhtemel intikam arzusu doğrultusunda Jalisco ile diğer bazı eyaletlerde çok sayıda yol kapatma ve araç ile iş yeri kundaklama olayları görüldü. Medya ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde yanan araçlar ve yükselen dumanlar yer alırken, Guanajuato’da ise bazı iş yerlerinin ateşe verildiği dikkat çekti.

KIRMIZI ALARM UYGULAMASI

Jalisco eyalet yönetimi, halktan evlerinde kalmalarını talep ederken toplu taşıma hizmetlerini de durdurdu ve güvenlik tehditleri nedeni ile “kırmızı alarm” durumunu devreye soktu. Ayrıca federal, eyalet ve yerel yönetimler arasında ortak bir güvenlik masası kuruldu. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda şehir içi yol ve otoyol, kartel bağlantılı yol kesme eylemleri nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Puerto Vallarta’dan gelen görüntüler, yoğun dumanın havayı kapladığını, otobüs terminallerinde ise silah sesleri ve patlamalar eşliğinde panik yaşandığını ortaya koydu.

ABD’DEN AĞIR SUÇLAMALAR

Amerikan hükümeti, El Mencho’yu Meksika’da “terör saltanatı” yürütmekle ve fentanil kaçakçılığı yaparak “sayısız hayatı mahvetmekle” suçluyor. Washington yönetimi, El Mencho’nun yakalanmasına veya mahkum edilmesine yardımcı olacak bilgi için 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti. CJNG, Amerika’nın terör örgütü olarak sınıflandırdığı Meksikalı karteller arasında yer alıyor.

OLAYLARIN ORTASINDA KALAN GAZETECİ

Ailesiyle birlikte tatil için Meksika’ya gelen gazeteci Cüneyt Özdemir, çatışmaların pençesinde kalmış durumda. Özdemir, “3 günlüğüne eşim ve oğlumla Meksika’ya tatile gelmiştik. Eşim dün akşam ABD’ye döndü. Biz de bu akşam saatlerinde dönecektik. Bir haber geldi, otelden çıkmamanız öneriliyor. Bazı havalimanlarında baskınlar olduğu söyleniyor. Yeni nesil kartelin lideri öldürüldükten sonra yeni bir bildiri yayınladılar. Sokakta kim olursa öldüreceğiz deniyor. Ordu teyakkuzda… Meksika’nın yüzde 35’inde olaylar var. Bizim durumumuz iyi, bir yere çıkmıyoruz. İnsanlar burada daha önce böyle bir şeyin yaşanmadığını söylüyor. Olayların nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. Meksika’nın yüzde 35’inde misilleme eylemleri mevcut.” ifadelerini kullandı.

