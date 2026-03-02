Batman’da Sahurda Baba-Kız Kavgası Cinayetle Sona Erdi

batman-da-sahurda-baba-kiz-kavgasi-cinayetle-sona-erdi

BABA-KIZ ARASINDA CİNAYETLE SONLANAN KAVGA

Batman’da, sahur vaktinde baba ile kızı arasında yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, evde M.D. (18) ve babası Ramazan D. (45) arasında bilinmeyen bir nedenle gerginlik meydana geldi. Tartışma daha da alevlenince, genç kadın evdeki tabancayı alarak babasına ateş etti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Silah ateşinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin yaptıkları incelemeler sonucunda baba Ramazan D.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ramazan D.’nin cenazesi, olay yeri araştırmalarının tamamlanmasının ardından, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMAYA BAŞLADI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, detaylı inceleme başlatarak olaya dair tüm yönleriyle araştırmalarına devam ediyor.

