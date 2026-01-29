Batman’da Trafik Kazası Üzerine İnceleme Başlatıldı

KAZA YERİNDE YARALANMA OLDU

Kaza, Batman Yeni Siirt Çevre Yolu’nda meydana geldi. Sürücüsü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki demir korkuluklara, ardından da bir aydınlatma direğine çarptı.

KAZA SONRASI İLK MÜDAHALE

Olayda, araçta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar edilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın detayları üzerinde çalışmalar sürüyor.