Restoranlarda Yeni Dönem Başlıyor: Ücretler Yasaklandı

Bazı restoranlarda, masa ücreti, servis için ek ücret ve kuver adıyla ekstra ücret alma uygulamaları hakkında gelen şikayetlerde artış gözlemlenmişti. Haksız kazanç sağladıkları düşünülen bu uygulamalarla ilgili olarak yetkililer harekete geçti.

RESTORANLARDA YENİ DÖNEM: RESMEN YASAKLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, restoranlarda servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ücret alma uygulamaları artık resmen yasaklandı.

SERVİS ÜCRETİ VE MASA ÜCRETİ TARİH OLUYOR

30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması hâlinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur” denildi. Ayrıca, “Ancak lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 51 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla; tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edilemez” ifadesi yer aldı.