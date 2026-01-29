Restoranlarda Yeni Dönem Başlıyor: Ücretler Yasaklandı

restoranlarda-yeni-donem-basliyor-ucretler-yasaklandi

Bazı restoranlarda, masa ücreti, servis için ek ücret ve kuver adıyla ekstra ücret alma uygulamaları hakkında gelen şikayetlerde artış gözlemlenmişti. Haksız kazanç sağladıkları düşünülen bu uygulamalarla ilgili olarak yetkililer harekete geçti.

RESTORANLARDA YENİ DÖNEM: RESMEN YASAKLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, restoranlarda servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ücret alma uygulamaları artık resmen yasaklandı.

SERVİS ÜCRETİ VE MASA ÜCRETİ TARİH OLUYOR

30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması hâlinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur” denildi. Ayrıca, “Ancak lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 51 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla; tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edilemez” ifadesi yer aldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Manisa’da İzinsiz Kazıya Jandarmadan Suçüstü Operasyonu

Manisa'da kazı yapan beş kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem

Kocaeli’de Servis Minibüsü Tıra Çarptı: 6 Yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki TEM Otoyolu'nda bir servis minibüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Gündem

Kahramanmaraş’ta 1422 Adet Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen bir operasyonda, değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan 1,422 adet gümrük kaçağı cep telefonu yakalandı.
Gündem

Hakkari’de Yangın Paniği: Evinin İçinde Maddi Zarar

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir evde çıkan yangına itfaiye ve vatandaşlar müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Gündem

Ayvalık’ta Vatandaşlar Yunusu Denize Gönderdi

Ayvalık'taki Sarımsaklı plajında karaya vuran yunus, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak denize geri salındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.