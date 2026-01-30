Yağış Sonrası Yolda Çökme Kazaya Neden Oldu

yagis-sonrasi-yolda-cokme-kazaya-neden-oldu

Kaza, Nizip ilçesinde Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı’nda gerçekleşti. Yoğun yağışların ardından yolda oluşan çökme nedeniyle sürücüsü Mehmet Ali Ş. (19) olan 35 AE 3131 plakalı Volkswagen marka otomobil, kontrolünü kaybederek savruldu ve refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

KAZADAN SONRA HER YERDE HAREKETLİLİK

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralanan otomobildeki 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

