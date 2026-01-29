Düzce’de Fabrika Yangını 2.5 Saatte Söndürüldü

Düzce’deki strafor üretim tesisi, akşam saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Yangının kısa sürede büyüdüğünü gören fabrika çalışanları, durumu itfaiye birimine bildirdi. İhbarı takiben, olay yerine intikal eden ekipler, alevlere müdahale etti. İş makineleri ve beton pompalarıyla desteklenen itfaiye ekipleri, ilçe ve belde belediyeleri ile koordineli olarak yaklaşık 2.5 saat süren bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Şu an bölgedeki soğutma işlemleri devam ediyor.

BÖLGEDE HIZLI MÜDAHALE

Yangının ilk anlarında bölgeye gelen Düzce Valisi Mehmet Makas, “20.37 itibarıyla Düzce Merkez ve Kaynaşlı ilçesinin sınırında bulunan Üçköprü mevkisindeki fabrikanın elektrik santralinden kaynaklı yangın nedeniyle alev aldığını” ifade etti. Yangına, Düzce ve Kaynaşlı belediyelerine ait itfaiye ekipleri başta olmak üzere 7 ilçeden ve 2 beldeden toplam 13 itfaiye ekibiyle müdahale edildiğini belirtti. Vali Makas, “Bu fabrika 24 saat esaslı çalışıyor ve vardiyadaki işçilerin zarar görmeden tesis alanını terk etmesi sevindirici” dedi. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığını ve çevredeki işletmelere bir zarar gelmediğini vurguladı.

KAHRAMAN ekipler seferber edildi

Vali, yangına müdahale eden tüm ekipleri ve medyayı da teşekkür ederek, “124 personelimizle birlikte canla başla mücadele verdik” yorumunda bulundu. Ayrıca AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin de etkin bir şekilde çalıştığını sözlerine ekledi. Yangının ilk anlarından itibaren olay yerinde bulunan herkese teşekkür eden Makas, itfaiye ekiplerinin gösterdiği kahramanlığı ön plana çıkardı.