Manisa’da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

manisa-da-saganak-yagis-hayati-olumsuz-etkiledi

Manisa il merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz hale getirdi. Sürekleyen yağış nedeniyle bazı su kanalları taşarken, ana yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu. Kent merkezinden geçen Çaybaşı Deresi’nde debinin yükselmesi taşkınlara sebep oldu. Spil Dağı eteklerinden gelen kuvvetli sel suları, Çaybaşı Deresi’nin yatağında su seviyesini ani bir şekilde yükseltti. Bu esnada, dere kıyısında park halinde bulunan bir otomobil akıntıya kapılarak suya sürüklendi. Olayda maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine bölgedeki güvenlik önlemleri alındı.

KAPLUMBAĞA SON ANDA KURTARILDI

Yağmurla birlikte gelen sel suları, sadece araçları değil, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Akıntının kuvvetiyle sürüklenen bir kaplumbağayı gören vatandaşlar, müdahale ederek hayvanı suyun içinden kurtardı.

MASKİ VE BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ SAHADA

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yağışın başladığı andan itibaren su tahliyesi ve kanal temizliği için sahada çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye ekiplerinin gelen ihbarlara hızlı bir şekilde yanıt verdiği kentte, ekiplerin kritik noktalardaki çalışmaları ve nöbetleri aralıksız devam ediyor.

