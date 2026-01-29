Çorum’da Otomobil Sinyalizasyon Direğine Çarptı

corum-da-otomobil-sinyalizasyon-diregine-carpti

KAZA BİNİEVLER KAVŞAĞI’NDA GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde Binevler Kavşağı’nda meydana geldi.

Öznur K. yönetimindeki 60 AVV 228 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan sinyalizasyon direğine çarptı.

HAFİF YARALANMA MEYDANA GELDİ

Kaza sonucu otomobilde bulunan E.İ. hafif yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi sağlık ve polis ekiplerini olay yerine yönlendirdi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

