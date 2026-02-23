Batman’da Uçurumdan Düşen Minibüste Hayat Kaybı

batman-da-ucurumdan-dusen-minibuste-hayat-kaybi

Batman’ın Gercüş ilçesi Gürbüz köyü civarında Mehmet Şirin Boncuk’un kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak bir uçuruma düştü. Olaya dair ihbar edilmesiyle birlikte, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Halil Boncuk ve Cidan Seçen, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Müdahalelere rağmen yaralılardan Cidan Seçen’in hayatını kaybettiği belirtildi. Kazaya ilişkin bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

