Baybaşinlere Yönelik Uluslararası Operasyon Gerçekleşti

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, uluslararası suç organizasyonlarına yönelik yürüttüğü etkili operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

BAYBAŞİNLER OPERASYONU

Kamuoyunda “Baybaşinler” olarak bilinen ve Avrupa’da yasadışı faaliyetler yürüten suç örgütüne karşı, 6 ülkeyi kapsayan büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

KOM VE EUROPOL İŞBİRLİĞİ

Alınan bilgilere göre, KOM Başkanlığı ile EUROPOL işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyona İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre’deki kolluk kuvvetleri destek verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yakından takip edilen bu süreçte, söz konusu suç örgütünün Avrupa genelindeki sigara kaçakçılığı trafiği ve buradan elde ettiği suç gelirlerinin izleri takip edildi.

YASADIŞI GELİR AKLAMA YÖNTEMİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan derinlemesine incelemeler sonucunda, suç ağının finansal yapısı belirlendi. Tespitlere göre, örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve örgüt yöneticisi Çağdaş Duran’ın, sigara kaçakçılığından elde ettikleri yüksek miktardaki yasadışı gelirleri Türkiye’de akladıkları belirlendi. Suçtan elde edilen paraların, Diyarbakır’da faaliyet gösteren iki şirket ve Aydın’daki lüks gayrimenkul yatırımları üzerinden aklandığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, operasyonun finansal boyutuna ciddi bir darbe indirdi. Mahkeme kararıyla, 9 şüphelinin Diyarbakır’daki şirket paylarına, Aydın ilindeki tüm taşınmazlarına, araçlarına, banka hesaplarındaki tüm mevduatlarına ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki hak ve alacaklarına el konuldu.