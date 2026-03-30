Baybaşinlere Yönelik Uluslararası Operasyon Gerçekleşti

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, uluslararası suç organizasyonlarına yönelik yürüttüğü etkili operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

BAYBAŞİNLER OPERASYONU

Kamuoyunda “Baybaşinler” olarak bilinen ve Avrupa’da yasadışı faaliyetler yürüten suç örgütüne karşı, 6 ülkeyi kapsayan büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

KOM VE EUROPOL İŞBİRLİĞİ

Alınan bilgilere göre, KOM Başkanlığı ile EUROPOL işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyona İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre’deki kolluk kuvvetleri destek verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yakından takip edilen bu süreçte, söz konusu suç örgütünün Avrupa genelindeki sigara kaçakçılığı trafiği ve buradan elde ettiği suç gelirlerinin izleri takip edildi.

YASADIŞI GELİR AKLAMA YÖNTEMİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan derinlemesine incelemeler sonucunda, suç ağının finansal yapısı belirlendi. Tespitlere göre, örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve örgüt yöneticisi Çağdaş Duran’ın, sigara kaçakçılığından elde ettikleri yüksek miktardaki yasadışı gelirleri Türkiye’de akladıkları belirlendi. Suçtan elde edilen paraların, Diyarbakır’da faaliyet gösteren iki şirket ve Aydın’daki lüks gayrimenkul yatırımları üzerinden aklandığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, operasyonun finansal boyutuna ciddi bir darbe indirdi. Mahkeme kararıyla, 9 şüphelinin Diyarbakır’daki şirket paylarına, Aydın ilindeki tüm taşınmazlarına, araçlarına, banka hesaplarındaki tüm mevduatlarına ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki hak ve alacaklarına el konuldu.

Gündem

Vodafone 5G Hizmetini Türkiye’de Başlatıyor

Vodafone, 1 Nisan'da Türkiye ile birlikte 23 ülkede 5G hizmetini başlatarak 81 il ve 922 ilçeye eş zamanlı olarak sinyal verecek.
Gündem

Galatasaray’dan Transferde Fenerbahçe Şoku: Osayi-Samuel

Galatasaray, yeni sezonda sağ bek transferi için Fenerbahçe'nin eski yıldızını gündemine aldı ve bu oyuncu için izleme çalışmalarına başladı.
Gündem

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin ile Ayrılık Gerçekleşti

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile ilişkisini sonlandırdığını açıkladı ve milli oyuncuya katkıları için teşekkür etti.
Gündem

Etimesgut Belediyesi’nde Zimmet Suçu Operasyonu: 4 Gözaltı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediyeye yönelik yürütülen operasyonla ilgili, şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucu 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gündem

A Milli Takımın 2026 Dünya Kupası Hedefi Büyüyor

A Milli Takım, Kosova'yı yenmesi durumunda, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. ABD'deki yorumcular, takımın performansını tartıştı.