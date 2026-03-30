Sınai Haklar Yönetiminde Strateji Belirleyici Rol Oynuyor

Sınai Hakların Rekabetteki Önemi

Sınai haklar, uzun yıllardır önemli bir rekabet unsuru olarak değerlendiriliyor. Bu bağlamda, Destek Patent CEO’su Faruk Yamankaradeniz, başvuru süreçlerinde hızın hala kritik bir unsur olduğunu vurguluyor. Zira, doğru zamanlama ile yapılan bir başvuru, şirketlerin hak sahipliğini güvence altına almada belirleyici bir rol oynuyor.

Hızın Yerini Strateji Alıyor

Yamankaradeniz, “Başvuru süreçlerinde hızlı hareket etmek hâlâ büyük önem taşıyor. Doğru zamanda yapılan bir başvuru, bir markanın ya da buluşun korunması açısından belirleyici olabiliyor” açıklamasında bulunurken, itiraz süreçlerindeki sabit sürelerin hızın etkisini sınırladığını dile getiriyor. Günümüzde dijitalleşme ile pek çok şirket benzer hızlara ulaşabiliyor ve bu noktada farklılaşmayı sağlayan unsurun artık doğru stratejilerin belirlenmesi olduğunu ifade ediyor.

Sınai Hakların Stratejideki Yeri

Sınai hakların, yalnızca hukuki koruma mekanizmaları olmaktan çıkarak, şirketlerin büyüme stratejilerinin önemli bir bileşeni haline geldiğini belirten Yamankaradeniz, yatırımcıların bir şirketi değerlendirirken daha kapsamlı bir inceleme yaptıklarını vurguluyor. “Markaların hangi ülkelerde korunduğuna, patent portföyünün gücüne ve bu hakların nasıl yönetildiğine de dikkat ediyorlar. Sınai haklar, şirket değerini doğrudan etkileyen stratejik varlıklar haline geldi” şeklinde konuşuyor.

Geleceğin Okunması Rekabetteki Avantajı Belirleyecek

Teknolojik dönüşüm ve küresel ticaretin genişlemesi, şirketlerin sınai haklar stratejilerini daha proaktif ve öngörülü bir şekilde belirlemelerini gerektiriyor. Yamankaradeniz, “Bugün yalnızca hızlı hareket etmek yeterli değil. Hangi pazara açılacağınızı, hangi ürün grubuna odaklanacağınızı ve hangi ülkelerde nasıl risklerle karşılaşabileceğinizi öngörmek gerekiyor” diye belirtiyor. Doğru zamanlamayla konumlanmanın, birkaç gün erken hareket etmekten daha değerli hale geldiğinin altını çiziyor.

Proaktif Yaklaşımla Sınai Haklar İzlenmeli

Sınai haklar ihlallerinin artması, şirketleri daha proaktif bir yaklaşım benimsemeye zorluyor. Yamankaradeniz, “Bugün yalnızca hakları tescil ettirmek yeterli değil. Bu hakları sürekli izlemek, ticari hedeflerle ilişkilendirmek ve gerektiğinde hızlı aksiyon alabilecek bir yapı kurmak gerekiyor” derken, sınai haklar yönetiminin gelecek dönemde daha veri odaklı ve stratejik bir çerçeveye oturacağını belirtiyor.

Stratejik Destek Sunma Vurgusu

Destek Patent’in, bu dönüşümü yakından takip ettiğini ifade eden Yamankaradeniz, “Biz sınai hakları yalnızca teknik bir süreç olarak görmüyoruz. Şirketlerin ticari büyüme hedefleriyle birlikte ele alınması gereken stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz” açıklamasıyla, müşterileriyle olan destek amaçlarını ve hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Şirketlerin, faaliyet gösterdikleri her yerde ticaret hedeflerinde yanlarında olmayı ve doğru sınai haklar stratejileriyle desteklemeyi hedeflediklerini ifade ediyor.