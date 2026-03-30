Sabit İnternette Operatör Değişikliği E-Devlet Üzerinden Yapılacak

SABİT İNTERNETTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Sabit internet hizmetlerinde yeni bir dönem başlatılıyor. Operatör değişim işlemleri artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Eski hizmet sağlayıcı, aboneleri vazgeçirmek için doğrudan iletişime geçemeyecek.

DÜZENLEMEYLE SÜREÇ HIZLANACAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sabit internet abonelerinin operatör değiştirme işlemlerini yeniden şekillendiriyor. Bu düzenlemenin amacı, abonelerin operatör değiştirme sürecini hızlandırmak ve keyfi uygulamaların önüne geçmek olarak belirleniyor. Uygulamanın tamamı dijital platformda yürütülecek.

YENİ DİJİTAL SÜREÇ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni düzenleme doğrultusunda, operatör değişikliği işlemleri e-Devlet üzerinden onaylanacak. Abonenin yeni hizmet sağlayıcıdan talep etmesi üzerine, süreç başlatılacak ve abonelere kısa mesaj gönderilerek e-Devlet üzerinden kimlik doğrulamasıyla işlem onaylanacak. Böylelikle sahte başvuru ve izinsiz geçişlerin önlenmesinin sağlanması hedefleniyor.

BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK sınırları belirlenecek

Sistemde belirlenen kısıtlamalarla, son 30 gün içinde operatör değiştiren abonelerin yeniden başvuru yapması mümkün olmayacak. Ayrıca, aboneler bir yıl içerisinde en fazla dört kez operatör değiştirebilecek. Operatör değişiminde kesin süreler de belirlenecek. Eski operatör, başvuruyu 48 saat içinde onaylamak veya gerekçesini belirterek reddetmek zorunda olacak. Yeni operatörler ise 7 gün içinde işlemin son onayını vererek süreci tamamlayacak.

İŞLEM SÜRELERİ HAFTALIK OLARAK BELİRLENECEK

Başvurular, işlemler tamamlandıktan sonrasında en geç 7 iş günü içinde sisteme kaydedilecek. Belirlenen sürelerin aşılması durumunda başvuru otomatik olarak iptal edilecek.

E-DEVLET’TEN OPERATÖR DEĞİŞİKLİĞİ HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Yeni uygulama sayesinde internet sağlayıcısı değiştirirken abonelerin internet hizmetinin kesintiye uğramayacağı belirtiliyor. Düzenlemenin 1 Haziran’da yürürlüğe girmesi bekleniyor.