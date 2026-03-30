Neova Sigorta ICISA Üyeliğiyle Türkiye’yi Temsil Edecek

Kredi sigortası ve kefalet alanında hizmet veren uluslararası firmaları bir araya getiren uluslararası dernek, Neova Sigorta’nın katılımıyla daha da genişledi. Bu gelişme ile Neova Sigorta, Türkiye’yi temsil eden ilk kuruluş olarak tanındı.

Hollanda merkezli dernek, sektörünün önemli oyuncularından Swiss Re ve Munich Re gibi firmaları bünyesinde barındırıyor. 100. yılını kutlamaya hazırlanan bu kuruluş, kredi sigortası ve kefalet alanındaki uluslararası şirketleri bir araya getirerek, sektörde önemli bir referans platformu haline geliyor. Neova Sigorta’nın üyeliği, uluslararası sigorta ve reasürans sistemleri ile etkileşimini artıracak bir fırsat sunuyor.

ULUSLARARASI EKOSİSTEME EKSİK EĞİTİM

Üyelik, Neova Sigorta’ya küresel düzenlemeleri ve sektörle ilgili yenilikleri doğrudan izleme imkânı tanırken; teknik bilgi alışverişi, veri erişimi ve uluslararası iş birliği fırsatları da sağlıyor. Şirket, bu platform üzerinden global gelişmeleri detaylı bir şekilde takip ederek sektörel bakış açısını derinleştirmeyi amaçlıyor.

GLOBAL GÖRÜNÜRLÜK HEDEFİ

Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, bu üyeliği uluslararası alandaki konumlarını pekiştiren stratejik bir adım olarak değerlendirdi. Neciboğlu, “Türkiye’yi bu platformda temsil eden ilk şirket olarak önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. Bu üyelik sayesinde kredi sigortası ve kefalet alanındaki küresel gelişmeleri ve regülasyonları doğrudan takip ederken, teknik bilgi paylaşımı ve iş birlikleri açısından güçlü bir ekosistemin parçası haline geliyoruz.” dedi.

ADAY ÜYELİK SÜRECİ

Neova Sigorta, ICISA üyelik sürecine 2024 yılında Atina’da yapılacak toplantıya aday üye olarak katılarak başlamıştı. Bu toplantıda şirket Türkiye ekonomisi ve kendi faaliyetlerine dair bir sunum gerçekleştirdi.

Şirket, resmi üyeliğin ardından 20-23 Nisan tarihlerinde Barselona’da yapılacak ICISA toplantısına üye olarak katılım gösterecek ve uluslararası platformdaki temsilini sürdürecek.

FİNANSAL YAPI VE PAZAR BAĞLANTILARI

Neova Sigorta’nın ICISA üyeliğine kabul edilmelerinde, finansal yapı, sermaye yeterliliği, kredi notu ve pazar konumu etken oldu. Üyelik, şirketin özellikle reasürans ilişkilerini güçlendirmesi ve uluslararası iş birliklerini derinleştirmesi açısından önemli bir fırsat yaratıyor.

Bu adımla birlikte Neova Sigorta, yurt dışı açılım stratejisini daha sağlam bir temele oturtmayı ve katılım sigortacılığı alanındaki uzmanlığını küresel kefalet ve ticari alacak sigortası ekosistemi ile entegre etmeyi hedefliyor.