Huawei FusionSolar 9.0 Türkiye Pazarına Giriş Yapıyor

Fotovoltaik invertör sektöründe on yıldan fazla süredir lider konumda bulunan Huawei Digital Power, büyük ölçekli güneş enerji santralleri için geliştirdiği yeni nesil FusionSolar 9.0 enerji sistemi ve invertörünü Türkiye pazarına tanıtmaya hazırlandığını duyurdu. Şirketin dünya genelinde edindiği geniş saha deneyimiyle şekillenen bu yenilikçi çözüm; verimlilik, güvenlik ve şebeke uyumluluğu konularında sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla tasarlanmış durumda.

TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİK TECRÜBE

Türkiye’nin enerji dönüşümündeki stratejik iş ortağı olan Huawei Digital Power, FusionSolar 9.0 ile yerel pazardaki teknolojik deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor. Güç kapasitesi, güvenlik altyapısı ve işletim performansı alanlarında dikkat çeken FusionSolar 9.0, yatırımcıların aynı sahadan daha fazla verim elde edebilmesini amaçlıyor. Ürünün tanıtımı, 8 Nisan’da SolarEX İstanbul’da sektör profesyonelleriyle gerçekleştirilecek.

Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımları hız kazandıkça, büyük ölçekli projelerde şebeke uyumu ve sistemin kararlılığı önemli bir gündem maddesi haline geliyor. Zayıf şebeke altyapısına sahip bölgelerde gerçekleştirilen kurulumlar ve reaktif güç ihtiyaçları, bu projelerin verimliliği ve operasyonel sürekliliği üzerinde doğrudan etki yaratıyor.

YENİ ŞEBEKE YÖNETİMİ TEKNOLOJİSİ

FusionSolar 9.0, bu tür ihtiyaçlara yanıt verecek gelişmiş şebeke uyumluluğu ile donatılmış. Değişken bağlantı koşullarında dahi santrallerin istikrarlı ve kesintisiz çalışmasını sağlıyor. Sistemin şebeke yönetimi teknolojisi ile ilgili teknik detayların 8 Nisan’da SolarEX İstanbul’da kamuoyuna sunulması bekleniyor.

VERİMLİLİK YÜKSELİYOR

FusionSolar 9.0, aynı fiziksel alanda daha fazla enerji üretimi ve daha düşük işletme maliyetine ulaşmak amacıyla tasarlanmış. Huawei’nin 700 GW’ı aşan küresel deneyiminin eseri olarak pazara sunulacak bu çözüm, büyük ölçekli projelerde verimlilik performansı açısından dikkat çekiyor. FusionSolar 9.0, 8 Nisan 2026 tarihinde SolarEX İstanbul’da gerçekleşecek resmi lansmanda sektördeki profesyonellerle ilk kez buluşacak. Lansman etkinliğinde ürünün tam teknik özellikleri, şebeke yönetimi teknolojisi ve Türkiye pazarına yönelik destek altyapısı detaylarıyla aktarılacak.