Bayburt’ta Karla Mücadele Çalışmaları Sürdürüyor

bayburt-ta-karla-mucadele-calismalari-surduruyor

40 İŞ MAKİNESİ VE 62 PERSONELLE KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Sahada 40 iş makinesi ve 62 personelle görev alan ekipler, Bayburt genelinde yaklaşık bin kilometrelik yol ağında ve 170 köyde karla mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

KAPANAN YOL DISTANSLARI AÇILDI

Vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açılıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan vatandaşlara ise hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.

