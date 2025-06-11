“Bayern Münih, Leroy Sane’yi Kaldırdı!”

GELİŞMELER KÜNYESİ

Alman futbol devi Bayern Münih, geleceği hakkında büyük soru işaretleri barındıran Leroy Sane ile ilgili dikkat çekici bir adım attı. Bavyera temsilcisi, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan yıldız futbolcunun, FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almasını sağladı.

FORMA ŞANSI İÇİN BEKLEMEDE

ABD’de düzenlenecek turnuvada Bayern Münih ile birlikte bulunacak olan Sane, 15 Haziran’da Auckland City, 21 Haziran’da Boca Juniors ve 24 Haziran’daki Benfica karşılaşmaları öncesinde forma şansı bekliyor.

İLGİ ÇEKEN TAKIMLAR

Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025’te sona erecek Leroy Sane, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Arsenal, Tottenham ve Newcastle United gibi Premier Lig kulüpleri ile Napoli ve Suudi Arabistan ekiplerinin de transfer listesinde yer alıyor.

BAYERN MÜNİH’İN TEKLİFİ

Alman basınında yer alan haberlere göre, Sane’yi kadrosunda tutmak isteyen Bayern Münih’in, yıllık brüt 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euroya kadar prim içeren üç yıllık bir sözleşme teklif ettiği bildiriliyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

2024-2025 sezonunda Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 45 maçta görev alan Sane, 13 gol ve 6 asistlik etkileyici bir performans sergiliyor.