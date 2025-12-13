Zaniolo İçin Udinese’den Galatasaray’a İki Teklif

Galatasaray’ın sezon başında Aston Villa’ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, şu sıralar İtalya’nın Udinese takımında gösterdiği performansla göz dolduruyor. İtalyan kulübü, genç oyuncunun oyununu beğenirken, Galatasaray ile resmi görüşmelere başlamak için harekete geçti. Zaniolo’nun performansından memnuniyet duyan Udinese, transfer görüşmeleri için İstanbul’a yola çıkacak.

İTALYAN EKİBİ GÖRÜŞMELERE HAZIRLANIYOR

Transfer sürecinde iki alternatif masaya yatırılıyor. Udinese, Zaniolo’nun transferi adına sportif direktör Gökhan İnler’e yetki vermiş durumda. İnler, önümüzdeki günlerde İstanbul’a giderek Galatasaray ile temasa geçecek. İtalyan gazeteci Nico Schira’nın aktardığı bilgilere göre; Udinese, Galatasaray’a iki farklı teklif sunmayı planlıyor.

TEKLİFLER AÇIKLANDI

Udinese, Zaniolo’nun transferi konusunda Galatasaray’a 10 milyon euro bonservis bedeli ya da 5 milyon euro bonservis bedeli ve sonrasındaki satıştan yüzde 50 pay teklifiyle yaklaşacak.